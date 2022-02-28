На Южном Урале меньше всего случаев экстремально-высокого загрязнения водоемов

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

28 февраля 2022, 11:16 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Эксперты составили рейтинг регионов Уральского федерального округа.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» выстроил субъекты УрФО по количеству случаев высокого и экстремально-высокого загрязнения водных объектов в 2021 году. В основу публикации легли исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Челябинская область заняла в списке, составленном по уменьшению количества случаев, четвертую строчку. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 54 случая, для сравнения, в соседней Свердловской области их было 377. При этом, на Южном Урале было зафиксировано всего 2 случая экстремально высокого загрязнения. Это наименьшее количество в Уральском федеральном округе.

«По мнению аналитиков, в целом по России в этом году количество случаев загрязнений сократилось на 12%, по сравнению с прошлым годом, - сообщается в телеграм-канале «Аргументы Недели. Южный Урал». - Это произошло за счет снижения на 16% менее вредоносных высоких загрязнений, но в тоже время экстремально высоких загрязнений стало на 2% больше. Чаще всего в водах был переизбыток марганца, нитритного азота, цинка, меди, никеля».