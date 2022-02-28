Южноуральцам расскажут, как 35 лет назад был открыт Аркаим

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

28 февраля 2022, 10:24 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Сегодня выйдет очередной выпуск из цикла «Очевидно было».

В рамках проекта «Очевидно было» археолог, профессор Южно-Уральского государственного университета Сергей Боталов расскажет о значении Аркаима в жизни Челябинской области и страны. Прямой эфир назначен на сегодня, 28 февраля, старт в 13 часов.

Напомним, что уникальный археологический объект был обнаружен в июне 1987 года. Тогда экспедиция Челябинского государственного университета вела исследования в зоне намечаемого затопления в 200 километрах к югу от Магнитогорска. 20 июня школьники, помогавшие археологам, обнаружили неподалеку необычные холмы.

Руководителем той экспедиции выступил Геннадий Зданович. Сергей Боталов был в числе первых, кто увидел земляные валы. Специалисты сразу поняли, что холмы — это не природный объект, а остатки древнего поселка.

Насколько открытие Аркаима было случайным, что произошло после этого, на сколько лет южноуральское поселение старше Трои, чем занимались люди синташтинской культуры – обо всем этом и многом другом пойдет речь в новом выпуске «Очевидно было». Очевидца события Сергея Боталова расспросят ведущие цикла директор по информационному развитию медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников и заведующий сектором проектных технологий Челябинской областной универсальной научной библиотеки Рифат Абдрашитов. Прямой эфир будет доступен на YouTube-каналах организаторов — медиахолдинга «Гранада Пресс» и ЧОУНБ.

Напомним, что проект «Очевидно было» — это новый цикл прямых эфиров, в которых очевидцы рассказывают подробности ключевых исторических событий.