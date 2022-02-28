Уроженец Крыма гроссмейстер Карякин высказался за мат киевскому режиму​

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28 февраля 2022, 10:02 Источник: Аргументы недели-Крым

На четвертый день ведения боевых действий Сергей КАРЯКИН выступил с обращением к президенту Владимиру ПУТИНУ.

«Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией, на землях, где прошло мое детство», - рассказал шахматист в письме и пожелал «скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач».

КАРЯКИН сообщил, что написать обращение его вынудил тот факт, что «долгие 8 лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима».