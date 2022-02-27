Депутат Сейма от Нацблока Кирштейнс предложил русских «вычистить из школ»

Депутат от Нацблока Александр Кирштейнс высказал свое мнение о провале интеграции русскоязычных жителей Латвии...
Почему же возникло такое мнение у г-на депутата?
А ему не нравятся комментарии русскоязычных! Депутат Сейма, видимо, считает, что русскоязычные Латвии должны молчать, падать ниц и благодарить националов, что им позволили жить в Латвии.
Понятно, что события на Украине развязало националистам Латвии руки – русофобия «цветет»!
Депутат Кирштейнс пообещал, что ВСЕХ РУССОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ЛАТВИИ ЖДЕТ АССИМИЛЯЦИЯ! А те, кто недоволен – БУДУТ ВЫГОНЯТЬ ИЗ СТРАНЫ!
«Впредь только ассимиляция! Кому не нравится – под зад ногой и вон! Первым делом пятую колонну нужно вычистить из школ и высших школ!» - заявил депутат.
Как на это можно реагировать? Нет, не по-доброму это было сказано, а с ненавистью – «вон», «под зад коленом». Понятно, сейчас такие, как Кирштейнс – «короли»! И рвут свое.
Вот мне только не совсем ясно, буквально завтра на заседании правительства Латвии будет рассматриваться вопрос о том, чтобы юридически латвийцы, те, кто желает, присоединиться к армии Украины...
Вот настал «звездный час» для г-на Кирштейнса и иже с ними – появился шанс доказать свои слова на деле! Вперед! А, «травить» русских Латвии из кресла удобнее... Вот, вояки говорливые!
Мнение латвийцев из социальных сетей:
«Надо сплачивать народ! А, этот что говорит. В мирное время такого под суд! Будет суд еще! Заканчивается терпение!»
«Этот по@к не понимает, что делает? Путина сюда зовет? Дождется!»
«Самим надо бороться с такими провокаторами! Умно, спокойно, тихо!»
«И это говорит человек у власти? Вы хоть поняли, что он сказал? Скоро «травить» нас будут!»
«Что это, если не призыв к русскому народу!»
Я всегда выступаю за мир! Но сердце рвется от подобных высказываний! ТУТ ЖЕ ДЕЛО НЕ В ВОЙНЕ НА УКРАИНЕ, А В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ НЕНАВИСТИ К РУССКОЯЗЫЧНЫМ В ЛАТВИИ!
Я вновь обращаюсь к националистически настроенным политикам Латвии: «Пожалуйста, прекратите стравливать национальности Латвии! Мы хотим жить в понимании друг друга! Помогите нам в этом!»