Депутат Сейма от Нацблока Кирштейнс предложил русских «вычистить из школ»

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27 февраля 2022, 23:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутат от Нацблока Александр Кирштейнс высказал свое мнение о провале интеграции русскоязычных жителей Латвии...

Почему же возникло такое мнение у г-на депутата?

А ему не нравятся комментарии русскоязычных! Депутат Сейма, видимо, считает, что русскоязычные Латвии должны молчать, падать ниц и благодарить националов, что им позволили жить в Латвии.

Понятно, что события на Украине развязало националистам Латвии руки – русофобия «цветет»!

Депутат Кирштейнс пообещал, что ВСЕХ РУССОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ЛАТВИИ ЖДЕТ АССИМИЛЯЦИЯ! А те, кто недоволен – БУДУТ ВЫГОНЯТЬ ИЗ СТРАНЫ!

«Впредь только ассимиляция! Кому не нравится – под зад ногой и вон! Первым делом пятую колонну нужно вычистить из школ и высших школ!» - заявил депутат.

Как на это можно реагировать? Нет, не по-доброму это было сказано, а с ненавистью – «вон», «под зад коленом». Понятно, сейчас такие, как Кирштейнс – «короли»! И рвут свое.

Вот мне только не совсем ясно, буквально завтра на заседании правительства Латвии будет рассматриваться вопрос о том, чтобы юридически латвийцы, те, кто желает, присоединиться к армии Украины...

Вот настал «звездный час» для г-на Кирштейнса и иже с ними – появился шанс доказать свои слова на деле! Вперед! А, «травить» русских Латвии из кресла удобнее... Вот, вояки говорливые!

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Надо сплачивать народ! А, этот что говорит. В мирное время такого под суд! Будет суд еще! Заканчивается терпение!»

«Этот по@к не понимает, что делает? Путина сюда зовет? Дождется!»

«Самим надо бороться с такими провокаторами! Умно, спокойно, тихо!»

«И это говорит человек у власти? Вы хоть поняли, что он сказал? Скоро «травить» нас будут!»

«Что это, если не призыв к русскому народу!»

Я всегда выступаю за мир! Но сердце рвется от подобных высказываний! ТУТ ЖЕ ДЕЛО НЕ В ВОЙНЕ НА УКРАИНЕ, А В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ НЕНАВИСТИ К РУССКОЯЗЫЧНЫМ В ЛАТВИИ!

Я вновь обращаюсь к националистически настроенным политикам Латвии: «Пожалуйста, прекратите стравливать национальности Латвии! Мы хотим жить в понимании друг друга! Помогите нам в этом!»