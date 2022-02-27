Генпрокуратура РФ: оказание помощи иностранному государству в период спецоперации на Украине расценится как измена Родине

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27 февраля 2022, 22:32 Источник: Интерфакс

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Генпрокуратура России предупредила о том, что оказание какой-либо помощи, финансовой, материально-технической, консультационной, иностранному государству в период проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР будет расцениваться как измена Родине.

В Генпрокуратуре заявили, что "по каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, будет дана правовая оценка.

По данным надзорного ведомства, оказание помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена)".

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.