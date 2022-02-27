Хакерские сообщества объявили РФ войну на фоне спецоперации в Украине

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27 февраля 2022, 21:54 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

С 24 февраля на российские государственные сайты ведётся настоящая кибер-охота. Целое сообщество хакеров объявило РФ войну в виртуальном пространстве на фоне Украинской спецоперации.

Известно наименование одного из таких сообществ, и это Anonymous. Ведутся массированные DDOS-атаки. Некоторые ресурсы вынуждены защищаться, благодаря системе блокировки пользователей вне СНГ. 25 февраля Anonymous официально заявили о себе и объявили о начале кибер-войны с Россией. Также известно, что атака была произведена на сайты RT, ФАС и Минобороны. Данные ресурсы были практически полностью выведены из строя, но потом они возобновили работу снова.

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев считает ситуацию крайне серьёзной. «Если раньше ключевой проблемой были киберпреступники, то сейчас это могут быть военные подразделения, действия которых так или иначе направлены на обезвреживание критической инфраструктуры вероятного противника», - отметил эксперт. Господин Коростелев полагает, что под угрозой находится вся инфраструктура военных, государственных организаций, финансового сектора и оборонных комплексов. Велика вероятность повторения кибератак и даже их усиления уже в ближайшее время.