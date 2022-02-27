Путин и Собянин осмотрели ход строительства Национального космического центра в Москве

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27 февраля 2022, 19:52

Фото: Global Look

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о том, как проходит строительство комплекса зданий Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Михаила Хруничева.

Мэр Москвы отметил, что президент РФ Путин поручил возвести этот объект в 2019 году. По словам Сергея Собянина, весь комплекс до конца 2023 года будет передан «Роскосмосу», чтобы его оснащали оборудованием, мебелью и коммуникациями.

Центр строится на участке 6,9 гектар. Площадь – 250-270 тыс. кв. м. В центре будут работать около 20 тыс. человек. Высотной доминантой всего комплекса станет 288-метровая башня со шпилем.

Мэр столицы Собянин подчеркнул, что строительство центра ведется без выходных. На стройке постоянно работают 600-800 человек. «На мой взгляд, это один из важнейших объектов в стране. Такого масштаба создания на одной площадке научно-образовательного, исследовательского, производственного комплекса в области высочайших технологий космической отрасли в России давно не было», - сказал Сергей Собянин.

Он также добавил, что рядом расположен продолжающий функционировать завод Хруничева. Еще около 100 га отдано под создание крупнейшего в столице научно-технологического парка. «Там будут сосредоточены научные, образовательные, исследовательские, производственные технологии и организации», - пояснил мэр Москвы.

Владимир Путин отметил, что Национальный космический центр станет еще одним высокотехнологичным объектом столицы. «Он нужен, еще раз хочу подчеркнуть, не только ракетно-космической отрасли, не только городу Москве, объект безусловно украсит Москву, сделает еще более высокотехнологичной, еще один высокотехнологичный современный центр будет в Москве, он нужен всей стране с учетом той важности, которую играет ракетно-космическая отрасль и все, что связно вокруг, синергия, имею в виду, общую вокруг нее, чрезвычайно важное направление нашей работы», - сказал Владимир Путин.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что на территории центра будут собраны все базовые кафедры вузов, которые занимаются подготовкой кадров для «Роскосмоса» – МГУ, МГТУ им. Баумана и другие.