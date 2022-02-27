Кого из украинских политиков и военачальников Россия может привлечь к уголовной ответственности после завершения спецоперации

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27 февраля 2022, 19:09

Фото: pixabay.com

В Следственном комитете составлен список из более 400 человек из украинских военных и политиков, кого могут обвинить в геноциде и привлечь за это к ответственности.

В списке среди прочих украинские военачальники: адмирал, бывший командир ВМС Украины Игорь Воронченко, командующие военно-воздушными силами Сергей Дроздов, высокомобильными десантными войсками Михаил Забродский, силами специальных операций Игорь Лунев, начальники и заместители Генштаба ВСУ, командиры бригад. А также политики: экс-министр обороны Анатолий Гриценко, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко, которые, по версии Следственного комитета РФ, публично призывали к осуществлению террористической деятельности.

В отношении Анатолия Гриценко уже вынесен приговор — он осужден заочно к 6 годам лишения свободы. Бывший министр обороны Валерий Гелетей, бывший начальник генштаба вооруженных сил Виктор Муженко также в этом списке. Не забыт и бывший председатель Верховной Рады Александр Турчинов. И, конечно, скандальный олигарх, которого считают теневым организатором предвыборной кампании Зеленского, Игорь Коломойский.