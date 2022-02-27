Хотят ли политики Латвии мира с русскими в своей стране?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

27 февраля 2022, 19:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото мирной Риги

Война на Украине открыла многие неприглядные стороны у националистически настроенных политиков. Если честно, то настроение и у некоторых граждан Латвии, напоминает чем-то предвоенное время 1941 года…



Я высказываю свое собственное мнение, которое основано исключительно на наблюдениях, материалах в СМИ и мнениях.



Латвия не может не учитывать то, что в одной только Риге около 45% русскоязычных, а более трети жителей страны считают русский язык родным. Такие данные были получены из Центрального статистического управления Латвии. Более того, в трети регионов Латвии русскоязычное население превышает половину жителей. Судите сами, край голубых озер Латгалия граничит с Россией и Беларусью.



Небольшое отступление… Буквально пару месяцев назад я разговаривала с одним «серьезным» товарищем, и речь зашла о латышском языке и патриотизме латвийцев… Мнение «товарища» меня не удивило, но многое расставило по местам: «Латгалия всегда стояла особняком от других регионов страны… с ней всегда были проблемы…» Понятно! Даугавпилс, Резекне до сих пор националисты Латвии считают «русскими», а те городки, поселки, которые находятся у границы – понятно… Вот потому и денег на Латгалию у правительства не находится, потому как, видимо, «не совсем свои»!



Да и напомнить хочу слова некого националиста из латвийской партии «Новое Единство» Волдемара Бургиса, который назвал всех живущих русских в Латвии оккупантами, и обвинил их во всех бедах страны. Таких «выпадов» с действиями достаточно сегодня в Латвии: видимо, война на Украине обострила чувства, ненависть к русским. Одним словом, попер национализм в Латвии.



Мне это лично отдаленно напоминает предвоенное время (1941 год)… Еще не было войны, а провокации были, да и националистически настроенные личности ожидали, еле скрывая злобу, когда придут «освободители» из нацистской Германии. Очень точно эту ситуацию описал одной фразой мой коллега из России: «Еще война не началась в 41-м, а у вас уже евреев истребляли. Думаешь, евреи это не помнят, что происходило у Латвии?» Впрочем, документов и материалов достаточно в открытом доступе о том, что происходило в Прибалтике.



Все начинается со слов, а потом люди переходят к делу.



Как чувствуют себя русскоязычные сейчас в Латвии?



Кто как! Разумеется, мы, журналисты, обсуждаем друг с другом ситуацию русскоязычных в Латвии: есть группа, а это пожилые люди, которые только молятся, чтобы не было войны в Прибалтике, и опасаются за своих детей, внуков… Есть те, кто готов выплеснуть свою обиду за 30 лет унижений, за издевательство над памятником Освободителям Риги от нацистов, за запрет георгиевской ленточки, за «уничтожения» русского языка… Есть те, которые молчат и наблюдают…



Правильно мне сказала коллега Алла сегодня: «В Латвии нет лидера среди русскоязычных, нет русского медведя… люди сами по себе».



С одной стороны Алла права, а вот с другой: я совершенно согласна с латвийским режиссером Алвисом Херманисом, что «западные политики измеряют Россию только своими критериями и загоняют в угол». По мнению режиссера, «русские - другая цивилизация, с другими ценностями, другой религией, другим менталитетом». Согласна!



Пару недель назад я брала интервью у мною обожаемого российского актера Юрия Батурина, и вопрос был о загадке русской души… И Юра мне прочел прекрасное стихотворение Александра Блока «Скифы».



Я печатаю его полностью! Хочу так! Близко мне это сейчас!



Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!



Для вас — века, для нас — единый час.

Мы, как послушные холопы,

Держали щит меж двух враждебных рас

Монголов и Европы!



Века, века ваш старый горн ковал

И заглушал грома, лавины,

И дикой сказкой был для вас провал

И Лиссабона, и Мессины!



Вы сотни лет глядели на Восток

Копя и плавя наши перлы,

И вы, глумясь, считали только срок,

Когда наставить пушек жерла!



Вот — срок настал. Крылами бьет беда,

И каждый день обиды множит,

И день придет — не будет и следа

От ваших Пестумов, быть может!



О, старый мир! Пока ты не погиб,

Пока томишься мукой сладкой,

Остановись, премудрый, как Эдип,

Пред Сфинксом с древнею загадкой!



Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!..



Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!



Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит!



Мы любим все — и жар холодных числ,

И дар божественных видений,

Нам внятно всё — и острый галльский смысл,

И сумрачный германский гений…



Мы помним всё — парижских улиц ад,

И венецьянские прохлады,

Лимонных рощ далекий аромат,

И Кельна дымные громады…



Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,

И душный, смертный плоти запах…

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет

В тяжелых, нежных наших лапах?



Привыкли мы, хватая под уздцы

Играющих коней ретивых,

Ломать коням тяжелые крестцы,

И усмирять рабынь строптивых…



Придите к нам! От ужасов войны

Придите в мирные обьятья!

Пока не поздно — старый меч в ножны,

Товарищи! Мы станем — братья!



А если нет — нам нечего терять,

И нам доступно вероломство!

Века, века вас будет проклинать

Больное позднее потомство!



Мы широко по дебрям и лесам

Перед Европою пригожей

Расступимся! Мы обернемся к вам

Своею азиатской рожей!



Идите все, идите на Урал!

Мы очищаем место бою

Стальных машин, где дышит интеграл,

С монгольской дикою ордою!



Но сами мы — отныне вам не щит,

Отныне в бой не вступим сами,

Мы поглядим, как смертный бой кипит,

Своими узкими глазами.



Не сдвинемся, когда свирепый гунн

В карманах трупов будет шарить,

Жечь города, и в церковь гнать табун,

И мясо белых братьев жарить!..



В последний раз — опомнись, старый мир!

На братский пир труда и мира,

В последний раз на светлый братский пир

Сзывает варварская лира!



Как же современен Александр Блок! Как точно в цель!



Чего хотят русские Латвии сейчас?



Мира, спокойствия, чтобы не было межнациональной розни! Мира между всеми национальностями, которые проживают в Латвии!



И я лично прошу националистов: «Не сейте вражду между народами! Не сейте! Ради наших детей, ради нас с вами!»

Фото депутата Сейма Рамоны Петравичи



Я вчера вечером разговаривала с экс-министром благосостояния Латвии, депутатом Сейма Рамоной Петравичей… С ее стороны разговор больше походил на обращение к жителям Латвии:

«Дорогие мои, латвийцы! Нам сложно сейчас: мы не можем наблюдать спокойно, когда идет война на Украине! Любая война – смерть, страх, боль! Но я хочу сейчас обратиться к вам, дорогие мои латвийцы! И не только к простым жителям, но и к своим коллегам-политикам! К тем, кто выступает с провокационными заявлениями в отношении другой национальности. Хочу обратиться, как женщина, жена, мать! Не надо сводить счеты ни с кем! Мы живем исторически в многонациональной стране! Посмотрите на семьи – много есть смешанных - латышско-русские, латышско-украинские и т.д. И это прекрасно! Каждая национальность, живя вместе, дополняет друг друга. Знание нескольких языков – богатство! Я не понимаю, почему сейчас некоторые националистически настроенные политики отыгрываются на русскоязычных? К чему это может привести? К ненависти, злобе? Мы – жители одной страны, и мы должны быть едины! Мы должны объединиться, подставить, если нужно, плечо к плечу! Многие не знают, что такое война, бомбежки, разруха… Я тоже не знаю, но помню, как моя бабушка рассказывала о страшных временах… Нет, мы не должны допустить распри у нас в Латвии! Ради наших детей, будущего! Это мой крик, слезы! Господи, храни Латвию!»