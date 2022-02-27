Глава СК РФ Бастрыкин поручил провести всестороннее расследование взрыва на нефтебазе в ЛНР

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27 февраля 2022, 12:35 Источник: пресс-служба СК РФ

СК РФ, Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства взрыва на нефтебазе в Луганской народной республике в результате применения украинскими военными ракетных комплексов «Точка-У».

В СК сообщили, что 26 февраля в результате ракетного удара ВСУ по нефтебазе в городе Ровеньки произошёл взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива. Бастрыкин поручил следователям провести объективное и всестороннее расследование. Глава ведомства указал на необходимость фиксации серьезных нарушений норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных, в частности, разрушения жилищ и населенных пунктов, а также каждого факта обстрела российской территории.

«В настоящее время ВС Украины разместили военную технику на территории жилых кварталов Киева и других городов, где, по предварительным данным, уже имеются человеческие жертвы»,- добавили в пресс-службе СК.

Напомним, что 26 февраля в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины со стороны Украины.