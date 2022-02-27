Количество эвакуированных в РФ жителей Донбасса превысило 122 тысячи

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27 февраля 2022, 11:18 Источник: ТАСС

автобус беженцев, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество эвакуированных в Россию с 18 февраля жителей Донецкой и Луганской народных республик превысило 122 тысячи. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в силовых структурах.

Уточняется, что из эвакуированных почти 77 тысяч являются гражданами Украины, около 45 тысяч – России, более 400 – других государств. К настоящему моменту жителей Донбасса принимают уже двадцать российских регионов.

Напомним, 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин сообщили о начале эвакуации жителей республик на территорию РФ.