К чему приведёт взаимный запрет на полеты в Европе

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

26 февраля 2022, 19:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: flightradar24.com

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что воздушное пространство Латвии будет закрыто для рейсов российских самолетов.



Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что с 26 февраля отменяются все рейсы в Россию и из России. Запреты полетов вводятся до 26 марта сего года.



Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс заявил, что в настоящее время готовятся специальные санкции ЕС в области гражданской авиации, и решение будет в ближайшее время.



Тем временем три страны ЕС уже закрыли воздушное пространство – Болгария, Чехия, Польша.



Насколько серьезно ударят подобные санкции по российской авиации?



Балтийское бюро «Аргументы Недели» «опросило» европейских экспертов в области международного сообщения и выяснило, что…



Например, Латвия ввела запрет на полеты в РФ – что это значит для России?



«Вы посмотрите на территорию Латвии – 300 в одну сторону приблизительно и 300 км в другую (я с иронией говорю)… Самолет со скоростью 900 км в час облетит эту территорию и даже не заметит – «сопли», простите. Такая же «история» и с Эстонией… Нет, Россия от санкций Латвии в области авиации точно не заплачет. Другой вопрос, как самолет из Великобритании полетит, например, в Китай? Ранее, британские самолеты летали «коротким» путем – через Россию. Теперь ситуация изменилась… Ему придется долететь до Турции, «просочиться» вдоль Сирии, далее он «повстречает» на своем пути Афганистан, Пакистан… Если предположить, что «талибы» (запрещенная в РФ организация) решат «поразвлечься» и начнут стрелять современными американскими ракетами, которые им «достались в наследство» от солдат НАТО, по самолету из Британии… Я понимаю, что воздушное пространство с Афганистаном закрыто, но как вариант. Далее, после Пакистана – Индия, а вот только после этого на горизонте «замаячит» Китай. Это к тому, что время полета конкретно увеличивается, за пролет через каждое государство надо платить… Проблем возникает много. Пострадает ли авиация Великобритании – конечно! Я не могу сказать, что авиация России совсем не пострадает – пострадает, но в меньшей степени. Не стоит забывать, например, о кораблях Северного морского пути, которые «покроют» многие, многие, многие расходы, издержки России. Авиация Польши тоже ничего полезного не приобретет, например, компания LOT, которая летает по всему миру… Если в США компания LOT через Атлантику без проблем, то с Азией – большие проблемы… От подобных санкций, честно говоря, никто не выигрывает».