Латвия: остановлены ли платежи в Россию

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26 февраля 2022, 18:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pikist.com

Из-за войны на Украине многие жители Латвии, которые имеют финансовые отношения с Россией, обеспокоены тем, что, например, пенсионеры, граждане РФ с видом на жительство в Латвии, могут остаться без средств… да и не только пенсионеров волнует этот вопрос. Латвийские СМИ выяснили, не остановились ли платежи в Россию и из РФ.



На сайте SEB banka опубликовано сообщение, что, соблюдая международные санкции и учитывая риск уклонения от них, а также взаимные правила банков-корреспондентов и внутреннюю политику Группы SEB и банка SEB, в настоящий момент действуют ограничения на денежные переводы в и из России и Беларуси – перечисления в и из указанных регионов могут потребовать больше времени или вообще быть невозможны.



Банк SEB продолжает следить за ситуацией и будет информировать о каких-либо изменениях.



Представитель SEB banka Элина Неймане порталу Delfi пояснила, что ограничения установлены к платежам в и из Донецкой и Луганской областей, к которым относятся международные ограничения. Банк просит учитывать, что из-за дополнительной проверки платежи могут задерживаться. В свою очередь, например, из столицы Украины – Киева – перечисления проводить можно, но они также могут требовать большего времени.



Многие жители в Twitter выразили недоумение по поводу введенных ограничений, которые не позволяют им сделать, допустим, пожертвования на Украину.



В свою очередь Swedbank не ограничил перечисления на Украину, Россию или Белоруссию. Но, так как ситуация постоянно меняется, клиентам, нужно следить за актуальной информацией н сайте банка, отметил его представитель Янис Кропс.



"Учитывая вторжение России в Украину и действия в соответствии с применяемыми санкциями, Citadele в настоящее время усиливает проверку всех платежей в Россию и Беларусь и из них", — сказал член правления Citadele по соблюдению нормативных требований Улдис Упениекс.



Citadele не ограничил платежи из Украины, но, учитывая торговые ограничения и санкции ЕС, также углубленно анализирует платежи, которые связаны с Россией, ДНР и ЛНР.



"Оказывая поддержку и финансовые услуги нашим клиентам в странах Балтии, мы внимательно следим за развитием ситуации в Украине, текущим состоянием санкций и действуем в соответствии с указаниями ответственных органов", — поясняет Упениекс.



Банк Luminor продолжает работать в обычном режиме. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить, что наша система управления рисками является надежной и соответствует сложившимся обстоятельствам. Мы соблюдаем все местные и международные нормативные положения и руководящие принципы, тесно сотрудничая с соответствующими органами", – сказано на сайте банка.



Банк сообщает, что платежи в Россию и из России не остановлены, но клиенты могут столкнуться с задержками. Также больше времени занимают платежи в или из Украины, Белоруссии. Также заявлено, что Luminor не будет участвовать или содействовать входящим/исходящим транзакциям, прямо или косвенно затрагивающим Луганскую и Донецкую области, а также не будет участвовать в каких-либо других транзакциях в отношении этих регионов.