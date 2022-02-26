Латвийский журналист Алена Цветкова: Нет плохих народов, есть плохие люди

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

26 февраля 2022, 17:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Алена Цветкова

Война на Украине изменила жизнь многих близких, дорогих нам людей. Иногда невозможно молчать – слезы душат. Тогда надо говорить! Надо кричать, чтобы тебя услышали! Так и поступила моя коллега Алена Цветкова…



«Я обещала себе молчать. Но не могу... Я выросла на Украине, и сейчас всеми мыслями и молитвами там. Я не ставлю флаг на аватарку, но и не осуждаю тех, кто так делает, если это их способ сказать "мы с вами", а не флэшмоб. Я пытаюсь не читать новости, но не получается, я хочу знать, как они там - те, кто мне очень дорог.



Я плачу над каждой фоткой разрушенного Киева, моего любимого Киева. Я впадаю в шок от фото людей в укрытиях и на полу в метро. Мой мозг отказывается ставить под этими фотографиями сегодняшние даты, все это выглядит как кадры из старого кино. А ведь мы так верили, что его больше крутить не будут.



Но не меньше возмущает меня та вакханалия, которую против всего русского устроили тут. А здесь очень неслучайно акценты сместились от поддержки Украины к травле всего, рядом с чем стоит прилагательное "русский".



Да и поддержка у нас, как выяснилось, выглядит весьма своеобразно. От концерта с песнями и плясками в центре Риги я просто задохнулась! У них дома горят, а у нас в виде поддержки - танцы????? Серьезно? А фейерверками мы покажем, как сильно сочувствуем взрывам? В чью, сука, больную голову эта идея вообще пришла?!



Запрет продуктов и товаров - бред полный. Российским олигархам наше эффектное "фе" - мелочи, карманные расходы. Но это очень быстро ударит по нам: уже улетают в прорву бизнесы латвийцев (да, и истинных, коренных тоже), уже сотни людей под угрозой увольнения, ещё немного - и мы сильно охренеем от цен на продукты. Да, я в курсе, что в Киеве люди теряют жизни. И это несоизмеримые вещи. Но я против того, чтоб и без того небогатая (пусть будет это слово) страна пускала под откос свою экономику в качестве поддержки - потому что бляха как это поможет украинцам?!



Снести памятник Победы надо чтобы что? Чтобы мир у соседей наступил? Можно узнать всю логическую цепочку? У меня не получается выстроить ее самостоятельно. Или это чтобы эскалировать конфликт внутри своей страны? Чтобы классически - разделяй и властвуй?



Про буллинг русских детей в школах вообще нет слов. Что в головах у родителей, которые внушили эти настроения своим детям? Пожалуйста, остановитесь!



Нет плохих народов, есть плохие люди. Давайте об этом помнить? Пожалуйста.»