Челябинские полицейские отправят на родину пятерых маршрутчиков-нелегалов

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26 февраля 2022, 17:21 Анна Семенова

В рейд вышли сотрудники полиции и ГИБДД. Фото: МВД Челябинской области

Всего было составлено 62 протокола за нарушения миграционного законодательства.

410 маршруток с водителями-иностранцами проверили сотрудники ГИБДД и полиции во время специального рейда. Всего было выявлено 62 нарушения миграционного законодательства. В 47 случаях они касались правил пребывания на территории России, в 15 случаях – правил осуществления трудовой деятельности.

В протоколах полицейских появилось 94 нарушения правил безопасности дорожного движения. Штрафов было выписано на 127 тысяч рублей.

Бизнесменов, которые незаконно использовали труд мигрантов, накажут рублем. А вот пятерым иностранным гражданам придется вернуться на родину, четверо из них сейчас находятся в центре временного содержания при МВД. Сейчас их проверяют на причастность к совершению преступлений.

Куда жаловаться на маршрутки в Челябинске:

Если вопрос срочный, можно позвонить в ГИБДД: (351) 728-60-11, в остальных случаях – пишите в городское управления транспорта: transport@cheladmin.ru.