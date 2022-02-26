Мнение латвийца: Сегодня в знак солидарности с Украиной, будут в Латвии оправдывать любые преступления против местных русских

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

26 февраля 2022, 17:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуация в Латвии в связи с войной на Украине, увы, нервозная. Это касается русскоязычных жителей страны, граждан России с видом на жительство в Латвии…

Один мой латвийский коллега сегодня произнес такую фразу: «Сегодня в знак солидарности с Украиной, будут оправдывать в Латвии любые преступления, которые направят против местного русского населения».

Вчера другая моя коллега написала мне смс с таким содержанием: «Похоже, националисты снесут памятник Освободителям Риги – отыграются на нас. Просто будут отыгрываться на русских. Как будем защищаться?»

Теперь обратимся к фактам: депутат Сейма, публичный человек, политик, представитель Нацблока Янис Домбрава, открыто высказался, чтобы всем русским из России визы не давать, а тем гражданам России с видом на жительство в стране – не продлевать разрешения на проживание… Иными словами, «пошли вон!»

Теперь следующий факт: представитель партии «Новое Единство» Волдемар Бургис совершенно сознательно назвал всех русских в Латвии оккупантами, и виновниками в том, что 80 лет назад мы, русские Латвии, «уничтожили» государство. Да, по мнению Бургиса, виноваты все русские – стар и млад.

А, как насчет действий?

Вчера, 25 февраля, произошли два акта вандализма с памятником Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков: первый – разукрасили памятник в цвета флага Украины, второй – открыто засняли видео, как молотком разбивают часть постамента. Да, полиция завела уголовное дело, но, живя в Латвии и зная нынешние нравы, никто не ответит за вандализм! Никто! Честно? Пожалуйста! Если бы хоть один русскоязычный сделал что-то подобное с памятником Свободы, или даже, подойдя к памятнику, сказал - «Слава России», то он бы уже сидел!

Что еще происходит в Латвии?

Министр образования Латвии Анита Муйжниеце заявила, что сейчас самое время перевести школы только на латышский язык! Подсуетилась, однако!

Что это значит?

Призыв министра образования Латвии означает, что следует сейчас расправиться с русским языком в Латвии, а заодно и с русскими!

Свое мнение по этому поводу высказал глава партии «Согласие» Янис Урбанович:

«Это заявление и по содержанию, и по форме считаю таким же выпадом как осквернение памятника.

В Латвии никто не подвергает сомнению то, что единственным государственным языком является латышский язык. Но провокационное заявление министра образования не может не вызвать обоснованного возмущения в тех семьях, в которых государственный язык не является родным. Госпожа министр вместо того, чтобы заниматься своими прямыми служебными обязанностями, – заботиться о том, чтобы в школах не было катастрофической нехватки учителей, которые могут качественно учить на государственном языке, сделала войну в Украине обоснованием для новой «языковой реформы» в образовании. Не создавать условия для освоения государственного языка, а выкорчевать русский язык. Таким провокационным способом делается попытка противопоставить жителей Латвии, задеть их чувство принадлежности, их родной язык.

Хочу напомнить А.Муйжниеце, что она не «министр латышских школ», она несет ответственность за то, чтобы все латвийские дети получили полноценное образование, без потрясений и стресса и для школьников, и для их семей.

Призываю членов правительства объяснить министру образования всю серьезность нынешней ситуации и недопустимость подобных выпадов, а также отозвать вышеупомянутое заявление.»

Любая война – боль, страх, смерть, разруха. Но насколько искренне латвийские националисты к боли украинского народа? Я не уверена! Почему же долгих восемь лет молчали, когда убивали детей, стариков на Донбассе, Луганске. Почему не отправили «ноту» президенту Зеленскому, чтобы он выполнил свое обещание и прекратил кровопролитие и убийства? Если такая «любовь» к Украине, то почему же «верхушка» Латвии голосовала за неприятие Украины в ЕС? Разве политики Латвии не понимают, что идут «взрослые игры» между США и Россией, а цена – человеческие жизни?!

Дело в другом – ненависти к России и к русским!

Да, под шумок и «воспрял» министр юстиции Янис Борданс, который недавно бежал от народа, и назвал русских и латышей – оккупантами, заявив, что «пропагандистский памятник в парке Победы является угрозой национальной безопасности Латвии».

Посмотрите, какой ужас память погибших в борьбе с нацизмом, корежит националов Латвии! Какой же страх вызывает!

Прав г-н Урбанович, сегодня не время выяснять отношения и вносить межнациональную рознь, но, увы, ненависть к русским сильна у «потомков нацистов».

Хватит ли силы у России защитить русских, проживающих в Латвии? Простите, не правильный вопрос о силе… Русский народ силен, добр, милосерден и с верой Богу. Вопрос в другом, успеют ли помочь русским, проживающим в Латвии? Помогут ли отстоять памятник тем, кто своей жизнью салютовал Великую Победу над нацизмом?