В Нижнем Новгороде судят предполагаемого виновника крупной аварии в жилом доме с ущербом почти в полмиллиарда рублей

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26 февраля 2022, 15:40 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Нижнем Новгороде проходит суд над коммерсантом из Барнаула Максимом Бязиным, учредителем ООО «Городская газовая служба». По данным следствия, сотрудники его компании поменяли газовое оборудование в жилом девятиэтажном доме таким образом, что после взрыва он был признан аварийным и подлежащим расселению.



В 2019 году компания Максима Бязина начала работать в Нижнем Новгороде, не уведомив Госжилинспекцию. Неизвестные до сих пор сотрудники «Городской газовой службы» уговорили жильцов одной из квартир на шестом этаже дома по адресу ул. Краснодонцев, 17 поменять шланг кухонной плиты. При этом договора на проведение работ у них не было. По данным следствия, слесарь компании разобрал резьбовое соединение газового шланга и штуцера счетчика и, монтируя новый, не поставил уплотнительную кольцевую прокладку, идущую в комплекте с оборудованием. Вместо этого он сильно закрутил резьбу шланга и газового счетчика, однако герметичность была нарушена. Как считает следствие, из-за внутреннего напряжения перекрученной резьбы был поврежден подводящий трубчатый штуцер счетчика, он развалился на части под «действием гравитационных сил».



11 июля 2020 года в квартире произошла утечка, а после - взрыв газа, существенно повредивший конструкции здания. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но весь девятиэтажный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Около 400 жителей дома были вынуждены съехать в съемные квартиры, а общий ущерб оценен в 488 млн рублей.



Максиму Бязину предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Предполагается, что сотрудники его компании без специального допуска диагностировали и обслуживали внутридомовое газовое оборудование (ВДГО). При этом специально обученных и аттестованных специалистов в штате компании не было.



