Сдавшиеся украинские пограничники доставлены в Севастополь

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26 февраля 2022, 12:52 Источник: Аргументы недели-Крым

Украинские военные, сдавшиеся российским войскам доставлены в Севастополь. Сообщается, что их отправят домой. Что их там ждет?

На родину военные будут отправлены после неких юридических процедур, подробности которых не уточняются.

Напомним – о самоотверженной гибели украинских военных на острове Змеиный сообщил Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ, однако позже выяснилось, что все они перешли на сторону России.

Несложно предположить, как их поступок будет расценен в Украине, а также какая их там ждет судьба, учитывая складывающуюся ситуацию. Скорее всего проявив благоразумие от возвращения в родные хаты они откажутся.