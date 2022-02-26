Аргументы Недели Общество 13+

В РЖД сообщили о серьёзных DDoS-атаках на сайт

, 10:54

В РЖД сообщили о серьёзных DDoS-атаках на сайт
поезд, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Компания "РЖД" сообщила в субботу, 26 февраля, о возможных сбоях на официальном сайте из-за регулярных DDoS-атак. 

"Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам",- говорится в Телеграм-канале организации.

В компании рекомендуют пассажирам для покупки билетов воспользоваться другими каналами продаж: официальным приложением или кассами на вокзалах.

"Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты",- уточнили в холдинге.

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