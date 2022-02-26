Предприятия Южного Урала регистрируются в системе учета по обращению с отходами

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

26 февраля 2022, 10:12 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

С 1 марта компании, работающие с высокоопасными отходами, должны работать на основе договоров с экологическим оператором.

В ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась 25 февраля в пресс-центре «Гранада Пресс», сенатор РФ от Челябинской области Олег Цепкин рассказал о том, как будет функционировать цифровая платформа по управлению опасными отходами. С начала следующего месяца в России вступят в силу новые правила по обращению с отходами I и II классов опасности. Деятельность по безопасному обращению с данными отходами будет организовывать предприятие ГК «Росатом» — ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Федеральный экологический оператор ведет федеральную государственную информационную систему учета и контроля над обращением с отходами. В базе содержится информация о всех предприятиях, которые образуют опасные отходы. На сегодняшний день около 250 предприятий Челябинской области зарегистрировались в новой информационной системе.