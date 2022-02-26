Минобороны РФ: на Украине националисты при отходе взрывают мосты и подстанции

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26 февраля 2022, 09:43 Источник: РИА Новости, ТАСС

Игорь Конашенков, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Националистические батальоны Украины, отходя, взрывают мосты через реки и электроподстанции.

Информацию о действиях украинских националистических батальонов предоставило в субботу Министерство обороны РФ. Российские вооруженные силы проводят на Украине специальную военную операцию.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными всего с 24 февраля поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины.

По уточнению Конашенкова, поражены 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций.

В течение ночи ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

В Минобороны отметили, что группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжают развивать успех наступления.