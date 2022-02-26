Падение транспортника в Воронежской области не привело к жертвам среди селян

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26 февраля 2022, 08:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В последнее время мир сталкивается с масштабным количеством катастроф и трагедий. Одна из них могла произойти в Воронежской области нашей страны.

24 февраля в вышеупомянутом регионе разбился военно-транспортный самолёт Ан-26 ВКС России. Весь экипаж погиб, но на земле буквально чудом удалось избежать жертв. Обломки внушительного воздушного судна могли бы задеть три села, однако этого не случилось. Детали корабля рухнули наземь между тремя поселениями, причём самый крупный из обломков едва не разрушил деревенский дом. Военные сообщили, что причиной падения стал отказ техники. Расследование дела продолжается.

Первыми падение Ан-26 увидели жители села Троицкое. Один из местных сказал, что подумал, будто бы сбили украинский самолёт. «Думали, что Нововоронежскую АЭС летит бомбить, - признался селянин. - Радовались, что сбили, но и возмущались, не близко ли его к атомной подпустили?» Некоторые даже подумали, что это был самолёт смертников. Большинство деревенских жителей отказывалось от полноценного интервью, поэтому имеются лишь обрывочные данные. Но из рассказов отдельных личностей выяснилось, что большая часть обломков судна перелетела Дон и упала между поселениями Девица и Урыв-Покровка. Это примерно в 130 км от Луганского района.

Поначалу следователи долго не могли разобраться, что к чему, но потом ответы всё же пришли. Подробности представители власти не разглашали. Большая часть сотрудников СКР стянулось в район Урыв-Покровки уже к закату. Один из военных полицейских заявил, что обломки чудом не задели дома, а то могла бы повториться Белгородская катастрофа. Как только о падении узнали во всей остальной Воронежской области, сразу же пошли слухи, что самолётов было два. Но все опрошенные СМИ жители сёл сообщили, что судно было только одно. О точном количестве погибших пока что не сообщается. А к месту крушения уже направлена специальная комиссия из ВКС РФ.