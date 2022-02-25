Для пуска воды в Крым по освобождённому каналу потребуется немало времени и денег ​

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25 февраля 2022, 23:44 Источник: Аргументы недели-Крым

Требуется восстановить структуру обслуживания, насосные станции, трубную часть и главное – почистить заросшее ложе канала.

Эксперты утверждают, что большинство работ необходимо провести до пуска воды, так как позже это будет не только затруднено, но и вообще невозможно.

Президент крымской академии наук, профессор Виктор ТАРАСЕНКО уверен, что спонтанный пуск воды может натворить немало бед. «Начнутся наводнения – вода может накрыть большие территории», - предупредил он. По мнению профессора, для восстановления инфраструктуры потребуются огромные вложения.

Напомним, что 24.02.22 появилось сообщение о запуске воды в Северо-Крымский канал, так как российские военные взяли контроль над дамбой у Днепра. Позже запуск был приостановлен до обследования инфраструктуры канала и подготовке ее к приему воды.