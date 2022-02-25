Список «пострадавших» миллиардеров возглавил президент «Лукойла» Вагит Алекперов

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2022, 21:02 Источник: sostav.ru

Фото: pixabay.com

Вагит Алекперов лишился $6,2 млрд в первый день военной операции на Украине. Общая сумма потерь российских миллиардеров по этому случаю за сутки составила порядка $39 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.



Состояние Вагита Алекперова составляет теперь $13 млрд. Потери президента «Норникеля» Владимира Потанина достигли $3 млрд — его состояние снизилось до $26,1 млрд. Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов потерял $4,2 млрд, у него осталось $23 млрд.



По информации Bloomberg, с начала 2022 года Алекперов и член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко потеряли по $10 млрд — более 40% своего состояния. Сейчас состояние Тимченко оценивается в $12,1 млрд.



Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с представителями крупного бизнеса 24 февраля. Некоторые из них были недавно включены в новые санкционные списки Евросоюза. Встреча проходила в закрытом режиме. Среди ее участников - глава «Сбера» Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор VK Владимир Кириенко, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.



