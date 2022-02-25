В Москве суд арестовал бросившую в полицейских бутылку с горючей смесью девушку

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25 февраля 2022, 20:38 Источник: ТАСС, РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Тверской суд Москвы в пятницу, 25 февраля, арестовал студентку Анастасию Левашову, которая бросила в сотрудников полиции бутылку с горючей смесью на несанкционированной акции в центре столицы вечером 24 февраля. 22-летняя девушка арестована на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Левашовой меру пресечения в виде содержания под стражей. Об аресте студентки сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Ранее Левашова частично признала вину. После задержание в ходе допроса студентка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти").

По данным ТАСС, сотрудники полиции вчера задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции. В ГУ МВД сообщили, что люди задержаны за нарушение общественного порядка и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. МВД, СК и прокуратура Москвы ранее предупреждали граждан об ответственности за незаконные массовые акции и наказание за организацию массовых беспорядков и оказание сопротивления представителю власти в виде лишения свободы.

Московская полиция усилила меры безопасности в городе.