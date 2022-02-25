Что происходит в Латвии в связи с войной на Украине

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25 февраля 2022, 20:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совершенно очевидно, что война на Украине не оставила многих латвийцев равнодушными. В латвийских СМИ постоянно появляется информация от правительства страны, освещаются события и мнения простых людей.

Итак, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил латвийским СМИ, что в случае необходимости Латвия готова принять у себя правительство Украины, и помочь обеспечить его работой. Пока такого обсуждения на правительственном уровне не было, по мнению главы МИД, но Украина сейчас нуждается в помощи.

Такое заявление несколько взбудоражило латвийцев – мнение из социальных сетей:

«Помогать, конечно, людям надо, но при чем тут руководство Украины? Разве г-н Зеленский выполнил свое обещание перед выборами – остановить кровопролитие на Донбассе? Какие минские соглашения он выполнял? Он слушал США, принимал оружие из Запада, а сейчас просит переговоров у Путина? Почему же его «кинуло» НАТО? Оно ясно дало понять, что ввязываться не будет в войну с Россией. Да и сам Зеленский заявил, что воюет Украина в одиночестве! Так стоило ли «чужих дядей» слушать и так подставлять свой народ? Не на ту лошадку поставил ты, г-н президент! И теперь мы, латвийцы, должны тебя и твоих «подельников» принимать и устраивать на работу? Пусть г-н Ринкевич за свои личные деньги тебя принимает у себя дома и кормит, понял? А мы простому и «изнасилованному» тобой украинскому народу поможем!»

«Зачем правительство Латвии провоцирует Россию? Где мы, а где Украина? Какое дело нам до их разборок? Мы хотим мирно жить в своей стране! Ты, Ринькевич, хочешь, чтобы Путин и в Латвию «вошел» за Зеленским?»

«Чего мелочиться – нужно принять весь 95-й квартал, а не только Зеленского!»

«При чем тут Латвия? Бредовые идеи Ринькевича. Есть гаранты – Франция, Германия. Зачем нам это? Чтобы Путин за ними пошел?»

Ясно одно – простые латвийцы хотят жить в мире! Вот чего не скажешь о националистически настроенных политиках Латвии…

Член партии «Новое Единство» (название – ирония судьбы), юрист Волдемар Бургис открыто обвинил русских в войне на Украине! Нет, не Кремль и Владимира Путина, а русский народ! Более того, он обвинил русскоязычных, которые проживают в Латвии… Да! Вполне серьезно!

«Самое важное, что нужно понимать в этой войне – это русские и Россия, кто сейчас напал на Европу. Это не Путин, ни Шойгу или Бог. Это Россия и русские! Те же, которые управляют Резекне и Даугавпилсом! Те же русские, которые уничтожили наше государство 80 лет назад!» - заявил националист.

Вы понимаете, о чем речь? Как же война обнажила суть националистов Латвии? Г-н Бургис даже не понимает, что нынешние русские имеют весьма смутное отношение к СССР, в силу своего возраста… Есть семьи русскоязычных, которые пострадали в сталинских лагерях… Нет! Для него все русские - ВРАГИ! Все! Удивительно, как же это лицо, «нетронутое» интеллектом, не сказала – «всех русских к стенке!»? Понимаете, уважаемые читатели, какая ненависть у подобных особей ко всему русскому и даже невинным детям!

Разумеется, большинство латвийцев были в недоумении от подобных слов – мнение из социальных сетей:

«Я так понимаю, что это попытка настроить общество против русских в Латвии? Высоко падать придется!»

«Разжигание национальной розни! Где полиция безопасности? Разве он имеет депутатскую неприкосновенность? Под суд его!»

«Такие только тявкают в социальных сетях, а в лицо не скажут! Как до такого в такой ситуации додуматься можно? Кстати, в случае заварушки это чмо будет в первых рядах обороны?»

«Больной человек на голову, но, видимо, выражает мнение своей партии. Смешно! Партия называется «Новое Единство» и кого же она объединяет? Разжигает вражду между народами!»

Удивительно, но почему же в Латвии большинство политиков, увы, «мало думают» и совсем недипломатичны? Я понимаю, что страна маленькая, аграрная и все больше в колхозах с поросятами, но вы же представляете страну!

В самый сложный момент, когда весь мир застыл в ожидании… Когда гибнут люди… например, министр образования Латвии Анита Муйжниеце заявила, что «настал самый хороший момент, чтобы всем школам перейти на обучение только на латышском языке».

Я понимаю, что так слабо образованные «муйжниеце» не хотят слушать опытных политиков, например, экс-президента Валдиса Затлерса, который призвал жить в мире русских и латышей, режиссера Алвиса Херманиса, который выступил в том же русле, что и г-н Затлерс. Видимо, узкое мышление не позволяет думать стратегически…

А простые латвийцы хотят мира! Простые латвийцы хотят мира и между Украиной и Россией, и у себя в Латвии!