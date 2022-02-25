Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничит доступ к Facebook

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25 февраля 2022, 19:54 Источник: Роскомнадзор

Facebook, pixabay.com

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщила, что с 25 февраля в РФ принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook.

Отмечается, что сегодня Генеральной прокуратурой по согласованию с Министерством иностранных дел России было принято решение о признании соцсети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод российских граждан.

Напомним, вчера руководство Facebook необоснованно наложило на 90 дней ограничения на страницу РИА "Новости" якобы за распространение "ложной информации".