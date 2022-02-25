Специалист-психолог Габерштейн поделилась эффективным методом самостоятельного подавления панической атаки

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25 февраля 2022, 17:02

Панический страх, Martyn Wheatley/ Keystone Press Agency

Известный специалист по психологии Юлия Габерштейн в интервью Пятому каналу рассказала о способах саморегуляции, чтобы собственными силами побороть паническую атаку. Психолог посоветовала отказаться от ряда напитков.

Эффективно, по словам Юлии, использовать методику использования цифр для гармонизации внутреннего состояния. «Алгоритм 4 на 8: на счет 4 вы вдыхаете — 1, 2, 3, 4 — и на 8 выдыхаете, то есть выдох должен быть длиннее, чем вдох. На 4 вдохнули — счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 — выдохнули и так далее, на 4 вдыхаем, на 8 выдыхаем. Если хотите усложнить эту технику, то с режима 4 на 8 переходим на 2 на 4: вдох на 2, выдох на 4», − приводит сайт телеканала рецепт Габерштейн.

В помощь подверженным психологической нестабильности психолог также посоветовала убрать из рациона содержащие кофеин напитки, не игнорировать качественный сон, уделять время спорту, а в случае серьёзных проблем с паническими атаками обязательно обращаться к специалистам.

Представители Минздрава России отмечают увеличение числа обращений россиян к психологам с жалобами на тревожность и депрессию. Особенно выросло это количество за годы так называемой пандемии, а сейчас усиливается напряженностью в мире и стране.