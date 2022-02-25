Латвийский режиссер Алвис Херманис: Западные политики измеряют Россию своими критериями

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25 февраля 2022, 16:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: латвийский режиссер Алвис Херманис

Наконец в Латвии зазвучал голос разума: латвийский режиссер Алвис Херманис высказал свое мнение о России, Украине, Латвии. Как его окрестили СМИ – первый голос латышской интеллигенции. Может, не все потеряно в Латвии?



«В этот критический момент наибольшую ответственность несут западные политики и дипломаты. В частности, из Латвии. Теперь будущее зависит от них. Когда и здесь грянет катастрофа, обвинять русских будет бессмысленно и поздно, потому что они сейчас безумны и готовы на все. Намеки Путина в утренней заявке на ядерное оружие нужно воспринимать очень серьезно, давайте также вспомним военные ядерные учения несколько дней назад, которыми руководил лично Путин. Сканирование лиц людей — часть моей профессии, и, поверьте, он совсем не шутил.



Тот факт, что наш мир рухнул сегодня утром, означает не только то, что у нас есть враждебная сила по ту сторону российско-белорусской границы в данный момент, но и то, что западная дипломатия сильно провалилась, потому что допустила эту ситуацию. Поэтому вина должна быть разделена. Это не должно было зайти так далеко. Как страны НАТО показали свою неспособность понять Афганистан, так все эти годы мы были свидетелями того, как западные политики измеряют Россию только своими критериями и загоняют ее в угол. Это большая ошибка. Вам любой психолог скажет. Если гранату держит агрессивный человек, поглаживание может не помочь.»