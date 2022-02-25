ПФР закупил компьютеры на 10 млрд рублей и получил взятки от поставщиков

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25 февраля 2022, 15:45

Следственный комитет РФ завершил расследование очередного громкого уголовного дела в отношении руководителей департаментов ПФР, обвиняемых во взятках. Они получили четверть миллиарда рублей от компаний бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.



Чиновники ПФР обеспечивали структурам Ананьева контракты на поставку компьютерной техники для нужд государственного ведомства. Обвиняемым уже начали предъявлять обвинения. Несколько менеджеров высшего звена Пенсионного фонда за сотрудничество со следствием были переквалифицированы из обвиняемых в свидетели. Благодаря их показаниям раскрыто основное содержание преступления.



Пенсионный фонд уже не в первый раз попадает в крупный коррупционный скандал. Ранее к уголовной ответственности был привлечён заместитель главы фонда Алексей Иванов. Тогда сумма взятки составила 4,5 миллиона рублей. Очевидно, в Пенсионном фонде учли риски и завысили сумму «отката» сразу в 50 раз.



Через «проверенных людей» чиновники из ПФР закупили компьютерное оборудование на 10 миллиардов рублей. Обвиняемые по последнему уголовному делу пока не признают своей вины. Претензии правоохранителей отвергаются. Следствие собрало достаточную доказательную базу для начала судебного слушания.



