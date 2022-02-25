В Латвии опять воюют с памятником Освободителям Риги

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25 февраля 2022, 15:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, украинский конфликт послужил для националистов Латвии триггером: ночью неизвестные «окрасили» памятник Победы над фашистскими захватчиками в цвет украинского флага. Но и это еще не все: пользователь латвийских социальных сетей опубликовал фото, где виден акт вандализма - человек бьет молотком по памятнику.

Сегодня ночью неизвестные облили памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков краской – был совершен первый акт вандализма.

В латвийских социальных сетях появилось видео и фото, где показан еще один акт вандализма – человек бьет молотком по памятнику, откалывая от него куски камня. Более того, пользователь латвийской социальной сети Виестур Кавацс подписал – «каждому надо приложить руку, чтобы работа шла вперед». Видимо, данный пользователь и является инициатором вандализма.

А, что же полиция?

Насчет факта «крушения» памятника, увы, нет никаких сообщений от полиции Латвии.

Что касается еще одного вандализма – «окраски» в цвета украинского флага, то представитель полиции подтвердил, что после шести часов утра сотрудники видеонаблюдения заметили, что памятник облит синей и желтой краской. Даже был проведен анализ! Вандализм был совершен в три часа ночи. Разумеется, ведется проверка правоохранительными органами.

Удивительно, сплошь камеры около памятника освободителям Риги от нацистских захватчиков, а хулиган не найден! Есть имя, фамилия того, кто выложил в социальную сеть другой акт вандализма – хулигана не нашли!

Зато есть иное!

Депутат Сейма, политик, представитель правящей партии Латвии, националист Янис Домбрава опубликовал пост - «Героям слава!»

Что это значит?

Для меня лично то, что сколько бы не говорили о том, что надо жить дружно русским и латышам, националисты вносят свою лепту межнациональной розни! И уверена, что если бы была такая возможность у подобных Домбраве, «ликвидировать» в прямом смысле слова русских то он бы и иже с ним это сделали – поиздевались и сделались. А «пособники» среди местных нашлись бы! Мое четкое мнение!

Конечно, Рижская дума собирается очистить памятник, но как насчет вандалов? Они будут найдены? Уверена, что нет!

Комментарии латвийского публициста Аллы Березовской:

«Идиоты и провокаторы. Просто не ведают, что творят и чем это может обернуться. Причем для каждого, живущего на этой Земле. Обстановка в мире и без того накалена до самого последнего предела, когда и вправду, достаточно одной искры, чтобы весь наш хрупкий мир взорвался ко всем чертям. И ведь тогда никто не уцелеет и аватарка не спасет. Вспомните, как и с чего начинался братоубийственный конфликт на Украине? С таких вот провокаций и призывов, разжигающих межнациональную рознь, и начинаются гражданские войны. Самое ужасное, когда лидеры страны и политики, вместо того, чтобы призывать людей к сдержанности и соблюдению порядка в стране, сами активно включаются в вакханалию...

Нам всем надо это остановить и не терять голову. Нельзя выпускать из нутра джина ненависти к другим народам, именно он может довести до Киева. Очень не хотелось бы!»

Мне в голову пришла мысль, а ведь на Украине тоже все «потихоньку» начиналось у бандеровцев… Тихонько, под покровом ночи… А потом – заживо сожгли людей в Одессе… И виновные – где? Видимо, г-н Зеленский просто «забыл» о чудовищном преступлении… Может ли подобное повториться в Латвии? Я знаю только одно – национализм никуда не исчез, а 16 марта почитатели латышских легионеров СС строем пойдут возлагать цветы своим «героям».

Кстати, памятник Освободителям – не «частная собственность» Латвии, а международный объект…

Что ответит на такой вандализм Россия? Очередное издевательство над памятью русских…