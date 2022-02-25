Экс-чиновник правительства Бурятии получил условный срок за хищение на авиаремонтном заводе в Новосибирске

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25 февраля 2022, 15:23 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин обвинялся в организации хищения 67,7 млн руб. у Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ), который он возглавлял в 2011–2015 годах. Суд приговорил его к четырем годам условного срока.



НАРЗ состоит в холдинге «Вертолеты России» и занимается техническим обслуживанием, капитальным ремонтом и модернизацией гражданских и военных вертолетов марки «Ми».



В 2016 году между НАРЗ и предприятием «Аэротех» был заключен контракт на разработку технологической документации по ремонту вертолетов Ми-171Ш стоимостью 67,7 млн рублей. В 2020 году в ходе проведенного расследования выяснилось, что договор был фиктивным. Все работы по нему были выполнены сотрудниками НАРЗа, а деньги за них получила фирма «Аэротех». Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».



В организации преступной схемы заподозрили экс-директора НАРЗа Алексея Мишенина. В тот момент он уже работал зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию. Глава республики Алексей Цыденов отправил вице-премьера в отставку. Фигурантами расследования также стали еще шесть человек.



Оказалось, что украденные деньги были обналичены. После выплаты всех комиссий участникам хищения осталось 60 млн рублей. Три четверти этой суммы забрал себе Алексей Мишенин. Свою вину он позже полностью признал и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.



В начале 2022 года он выплатил предприятию 10 млн руб. в счет возмещения ущерба, а ранее перечислил заводу 32 млн рублей. Учитывая все обстоятельства, суд в отношении Алексея Мишенина ограничился условным сроком.



