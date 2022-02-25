Банки, попавшие под санкции Запада, выступили с совместным заявлением и сообщили об отсутствии у них проблем с ликвидностью

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2022, 15:40 Источник: "Интерфакс"

Сбербанк, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Несколько крупных российских банков, в отношении которых в последние дни были введены санкции Евросоюза и США, выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о бесперебойной работе и готовности к любым сценариям ограничений. Заявление распространено Сбербанком.

«Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы», - сказано в заявлении, подписанном Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, банком «Открытие» и рядом других.

О введении санкций против крупнейших российских кредитных организаций в среду и четверг объявили в ЕС, США, и Великобритании.