Южноуральцы предпочитают заключать браки в красивые даты

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25 февраля 2022, 14:12 Татьяна Михайлова

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Эта традиция началась 08.08.08.

О том, какие даты предпочитают южноуральские молодожены, в утреннем стрим-шоу «Летчик» рассказала председатель комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

По ее словам, вторник 22.02.2022 стал одним из самых востребованных дней для заключения брака в зимний период. Узаконить свои отношения решили 470 пар. Бронировать красивую дату южноуральцы начали с марта 2021 года. А вот разводов в этот день не было.

По словам Людмилы Рерих, регистрация брака - это праздничное событие, которому предшествует романтика. Поэтому при выборе даты пары обращают внимание на необычные даты. Свадьбы предпочитают играть летом, чем в другие сезоны. В 2022 году уже зарегистрировано 2,5 тысячи браков.

Председатель регионального комитета по делам ЗАГС добавила, что наибольшее количество браков было заключено 08.08.08. В тот день на Южном Урале было зарегистрировано 997 пар. С того момента в области появилась традиция создавать новую ячейку общества именно в красивые даты.