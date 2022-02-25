На Южном Урале проведут конкурс на лучшее экочучело зимы

Жители региона смогут принять участие в «ЭкоМасленице».
В эти выходные в Челябинской области пройдут гуляния «Масленичный круговорот». В рамках этого мероприятия состоится праздник «ЭкоМасленица», сообщает региональное министерство экологии.
Жители региона смогут принять участие в конкурсе на лучшее экочучело зимы, посетить ярмарку экомастеровых «Солнцеворот», проверить свои знания в эковикторине, испытать себя в традиционных русских забавах и увидеть выступления творческих коллективов.
В завершение масленичных гуляний чучело зимы сожгут, а экочучел отправят на переработку.