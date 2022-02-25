На Южном Урале проведут конкурс на лучшее экочучело зимы

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25 февраля 2022, 13:36 Татьяна Михайлова Источник: Министерство экологии Челябинской области

Фотография Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Жители региона смогут принять участие в «ЭкоМасленице».

В эти выходные в Челябинской области пройдут гуляния «Масленичный круговорот». В рамках этого мероприятия состоится праздник «ЭкоМасленица», сообщает региональное министерство экологии.

Жители региона смогут принять участие в конкурсе на лучшее экочучело зимы, посетить ярмарку экомастеровых «Солнцеворот», проверить свои знания в эковикторине, испытать себя в традиционных русских забавах и увидеть выступления творческих коллективов.

В завершение масленичных гуляний чучело зимы сожгут, а экочучел отправят на переработку.