Андрей Максимов: Лучшая книга в мире - Евангелие

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2022, 13:22

Максимов пришел на встречу с читателями в «Молодую Гвардию» на Полянке в четверг 24 февраля. Посмотрел в зал и сказал: «Я опасался, что сегодняшнее мероприятие вообще не состоится. Сегодня город опустел, улицы малолюдны и в зале много свободных мест». Однако так было только в начале встречи. Вскоре после начала диалога с поклонниками стали подходить и другие посетители магазина и указанные пустоты быстро заполнились. Затем стало понятно, что не только персона известного телеведущего привлекла внимание слушателей, но и обсуждаемая тема. Андрей Максимов презентовал свою новую книгу «Соль неба» о двух священниках, которые служат в православном храме, имеют разные взгляды на жизнь, на людей, на служение Господу. Роман-притча, как определил его жанр сам автор, наводит на размышления о Боге, о Вере, о доверии. Он полемичен, а, значит, рождает новые вопросы.

С вопросами поначалу было туго. Люди как будто хотели, но стеснялись спросить о чем-то очень откровенном, личном. Андрей Максимов подогревал публику своими рассказами о том, как он пришел к вере, о том, сколько интересных и удивительных людей, подтолкнувших его к творчеству, встретил в своей жизни, благодаря вере. Наконец, лед тронулся, и прозвучал первый очень личный вопрос. За ним второй, третий и так далее. Увидев в лице Максимова «доброго батюшку», читатели даже вступили с автором в полемику, обсуждая права церкви и ее служителей.

Молодой человек из зала спросил Андрея Марковича, что для него значит Евангелие. На что Максимов, не мешкая, ответил: «Это лучшая книга в мире! Это источник мудрости. Там вы найдете ответы на многие сущие вопросы». После автограф-сессии этот же молодой человек снова подошел к Максимову и попросил рассказать ему о Боге. Очень приватно, как на исповеди. И писатель согласился. Не зря же он говорит, что у каждого есть право быть услышанным.