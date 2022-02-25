Крымские парламентарии отменили закон о курортном сборе

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25 февраля 2022, 13:57

фото: pixabay.com

Депутаты Государственного совета Крыма поддержали в двух чтениях законопроект о признании, утратившем силу республиканского закона по введению курортного сбора.

Президент РФ Владимир Путин в 2017 году подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В Крыму планировалось его ввести с 1 мая 2019 года. Сбор был утвержден в размере 10 рублей в сутки. В эксперименте участвовали Алушта, Судак, Ялта и Феодосия. Но в 2019 году глава Крыма Аксенов отказался от этого сбора, так как регион был не готов к нововведениям. После этого парламент республики внес изменения в закон и начало взимания сбора перенесли на более поздний срок. На заседании в пятницу депутаты Госсовета отменили взимание курортного сбора на территории Республики Крым в связи с нецелесообразностью.