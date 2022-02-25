Оперативный штаб по коронавирусу сообщил о числе госпитализированных за сутки - 14937

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25 февраля 2022, 12:14

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

По состоянию на 25 февраля в Российской Федерации выявлено 123 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID – 19. Их число снизилось на 9 538.

Из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции нового типа, число госпитализированных за минувшие сутки в России составляет 14 937 человек. Этот показатель вырос по сравнению с предшествующими сутками на 73%. В 74 субъектах РФ увеличилось количество госпитализаций, снижение отмечают в девяти регионах и в двух регионах все без изменений.

Выздоровели за сутки 167 310 человек. Умерли 787 человек в подтвержденным ковидом. За время пандемии в России зарегистрировано 16 052 028 случаев заражения коронавирусом, 349 365 умерших и 13 139 971 человек выздоровели и выписаны.