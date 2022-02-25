Эксперт Екатерина Пырьева: вегетарианская диета детям разрешена только по специальным медицинским показаниям

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25 февраля 2022, 09:05

фото: pixabay.com

Екатерина Пырьева, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, предупредила, что

придерживаться вегетарианской диеты детям можно только по специальным медицинским показаниям.

Специалист по питанию рассказала, что вегетарианство для детей не поддерживается наукой и практикой. Пырьева в беседе с Агентством городских новостей «Москва» пояснила, что при таком питании ребенок недополучает определенное количество полноценного белка, железа, цинка, витамина В12, и это может негативно повлиять на его рост и развитие.

Как отметила доктор, особенно если ребенок занимается спортом, переживает скачки роста в периоды активного развития, в периоды полового созревания.

При вегетарианской диете детям требуется на 20-30% больше растительного белка, чтобы обеспечить здоровый рост организма.

Также Екатерина Пырьева предупредила, что в вегетарианской еде присутствует ряд веществ, избыток которых может быть вреден для здоровья. Например, цинк из вегетарианского рациона поступает с биодоступностью в 15-20%, что в 1,5-2 раза ниже, чем биодоступность цинка из мяса. В рационе вегетарианцев также присутствует большое количество танинов, фитатов, пищевых волокон. При их избытке нарушается всасывание других веществ.