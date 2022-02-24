Экс-президент Латвии Валдис Затлерс: Война может прийти и в наши дома

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24 февраля 2022, 21:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: экс-президент Латвии Валдис Затлерс

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс заявил латвийским СМИ, что война России с Украиной – только начало. Латвийцы должны быть сильными и сплотиться, а иначе «война может прийти в наши дома».



Экс-президент Валдис Затлерс, говоря о возможном влиянии санкций на Россию подчеркнул, что они не приносят немедленных результатов на следующий день, но война будет продолжаться.



Экс-президент заявил, что сейчас трудно сказать, как санкции повлияют на Россию, которая, вероятно, готовилась к войне в течение десяти лет. Это дало ей время подготовиться к санкциям, и Россия имеет представление о том, какими они могут быть, и как смягчить их воздействие. Латвия должна учитывать все наихудшие сценарии, поскольку Путин больше не видит препятствий для того, чтобы поступать так, как заблагорассудиться».



Г-н экс-президент отметил, что «русские Латвии не виноваты в данном конфликте, они живут здесь в нормальной и демократической стране».



Г-н Затлерс призвал всех жителей Латвии разговаривать всеми возможными способами друг с другом, потому как существует необходимость свести поляризацию к минимуму, чтобы в случае использования против нас элементов гибридной войны мы были готовы.



«Как долго это должно продолжаться? Пока не получим какие-то результаты. Нужно показать, что латышский народ един, что он хочет мира и против войны».