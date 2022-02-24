Бывший следователь СКР осужден за попытку освободить от наказания поставщика несовершеннолетних проституток

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24 февраля 2022, 20:25 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Бывший следователь Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) Грей Эфендиев приговорен к четырем годам колонии общего режима за посредничество во взяточничестве. Он должен был передать своему коллеге из ГСУ 5 млн руб. за прекращение уголовного преследования фигуранта дела о вовлечении в проституцию несовершеннолетних под видом работы в элитных модельных агентствах.



Взятку хотели передать некие бизнесмены. Дело было возбуждено еще 1 декабря 2019 года. Когда начались задержания подозреваемых, выяснилось, что злоумышленники создали по стране разветвленную сеть оказания услуг проститутками, в том числе несовершеннолетними.



«Наше модельное агентство постоянно в поиске талантливых и красивых девушек, каждую неделю мы организовываем фото- и видеосъемки с мировыми брендами», — сообщали сутенеры в поисках потенциальных жертв в возрасте от 16 до 25 лет.



Работали преступники под видом сотрудников элитных модельных агентств, которые якобы располагались в коттеджных поселках на Рублевском шоссе Подмосковья и имели завлекающие названия. В результате дело было передано в центральное управление СКР, где его сотруднику, занимавшемуся расследованием, и поступило предложение о взятке. Тот, в свою очередь, сообщил о попытке подкупа своему руководству.



Грей Эфендиев эти обстоятельства не отрицал и ему грозило 11 лет заключения в колонии общего режима с лишением звания майора юстиции. Он признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. В то же время его адвокаты настаивали на том, что их клиент хоть и вел переговоры о передаче взятки, но в последний момент от этого действия отказался. Известно также, что Эфендиев имеет многочисленные ведомственные награды и был переведен на работу в Москву из города Амурска за примерную службу.



Судья согласилась на смягчение наказания и назначила бывшему следователю четыре года заключения, из которых тот более полутора лет уже отбыл в СИЗО. А поскольку день в СИЗО засчитывается на общем режиме за полтора, в заключении осужденному придется провести еще всего порядка полутора лет.



