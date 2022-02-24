Интересные новинки в мире кино: фильмы, на которые стоит обратить свое внимание

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24 февраля 2022, 20:26 Ангелина Финько

Одна из самых известных новинок этого года - “Анчартед: На картах не значится”. А известная она, потому что в главной роли снимается Том Холланд. Фильм был снят по одноименной игре, вышедшей в 2007 году.

Хороший фильм, где-то добрый, где-то можно погрустить. Если вы заядлый киноман, то вам скорее всего нужно что-то поинтереснее. В целом фильм оставил приятный след, каждый может найти что-то своё в этом фильме. К просмотру точно рекомендую!

Так как 2022 год только начался, рассмотрим новинки недавно прошедшего 2021 года.

Мой личный фаворит - фильм “Главный герой”. В этом фильме играют такие приятные актеры как: Райан Рэйнольдс, Ченнинг Татум, Дуэйн Джонсон, Хью Джекман, Крис Эванс. Все они были маленькой отсылкой к их образам в других фильмах.

Фильм очень приятный, душевный и удивительный, с хорошим чувством юмора. Перед нами предстает прекрасная история об NPS - Парне (Guy), который как оказалось был настоящим искусственным интеллектом со своими желаниями и чувствами. Парень жил изо дня в день выполняя одни и те же действия, пил один и тот же кофе, ходил на работу в банк и при ежедневных ограблениях отдавал все деньги. Однажды он понимает, что влюбился, и это дает осознать ему, что он имеет свои желания. Теперь он может выпить совершенно другой кофе, не такой, как обычно, или сам избавится от ежедневных грабителей. Обязательно посмотрите эту прекрасную историю!

Отечественный фильм, который заставил плакать всех людей, рожденных на закате Советского Союза. Фильм “Батя”. Батю играет, крайне солидный актер - Владимир Вдовиченко.

Это впечетляющая история о поездке сына к своему отцу. Попутно главный герой вспоминает своё детство, откровенно не всегда счастливое, но с легкой улыбкой на лице. В этом фильме есть о чем подумать и посмеяться. Реальность того времени передана крайне детально. Главная идея фильма: отцом надо быть, а не казаться.

Не буду скрывать у этого фильма есть и минусы. В течение всего фильма невольно сравниваются методы воспитания того времени и нынешнего. Из-за этого становится неудобно, грустно, а иногда вызывает даже более серьезные отрицательные эмоции. И еще один минус, который нельзя не заметить, грим постаревшего отца выглядит нелепо. Но при этом у фильма появилась своя атмосфера, которая правда впечатляет. Ради этого стоит посмотреть!

“Круэлла” - фильм, который покорил много сердец. История о сильной маленькой девочке, которая не выносит несправедливости. Из-за этого она постоянно попадает в передряги и меняет школу. Вылетев из очередной школы, Эстелла с мамой отправляются в Лондон. По пути мама Эстеллы хотела попросить помощи у одной богатой дамы, но всё это обернулось трагедией. Чудом спасшись из дома этой дамы, девочка стала сиротой.

“Круэлла” не может полностью объяснить необходимость истории становления злодейки, но всякий раз, когда две главные героини вступают в борьбу, фильм превращается в визуальный пир, за которым ужасно интересно наблюдать.

Приятного просмотра!