В Челябинске обсудят, как уберечь детей от трагедий в общественных местах

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

24 февраля 2022, 18:16 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

По традиции в пятницу выйдет утреннее шоу.

Завтра, 25 февраля, медиахолдинг «Гранада Пресс» выпустит очередной эпизод стрим-шоу «Летчик поутру». В прямом эфире ведущие Сергей Филичкин, Андрей Трушников и гости программы обсудят несколько актуальных тем.

О карьере женщины в правоохранительных органах расскажет лауреат почетной Премии «Щит и Роза» в номинации «За материнское тепло», старший инспектор по кадровой работе с личным составом Миасского пожарно-спасательного отряда Олеся Широкова. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова поделится своей точкой зрения о том, как уберечь детей от трагедий в общественных местах. А председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих объяснит, почему среди молодоженов так популярны «красивые» даты и расскажет, сколько южноуральцев заключили брак 22.02.2022.

Увидеть свежий выпуск можно будет на канале «Гранада TV». Старт прямого эфира в 8.30 часов по челябинскому времени.