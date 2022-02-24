Посол Латвии в России Марис Риекстиньш: Это трагическая ситуация для всех работников дипломатического фронта

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24 февраля 2022, 17:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш назвал ситуацию на Украине – трагичной для всех работников дипломатического фронта.

Г-н Риекстиньш пока не берется судить, каким образом решение скажется на простых гражданах — однако «несомненно возникнут большие проблемы» для всех причастных людей.

Разрыв дипломатических отношений означает одно — важного канала для коммуникаций между странами больше не существует, указал Риекстиньш. Несмотря на дипломатические усилия, Россия решила идти по пути конфронтации, грубо нарушая международное право.

«Наша задача — находить решения за столом переговоров. И как видно за последнюю неделю — прилагались усилия со стороны разных стран, на разных уровнях, президенты, премьеры, которые приезжали сюда, в Москву, призывали взвесить все аргументы», — напомнил он.

Уже сегодня посольство Латвии в России принимает «довольно много» звонков от простых граждан, которые имеют, например, родственников в Латвии или ВНЖ и находятся в растерянности. «Люди нервничают», — отметил Риекстиньш. Он не берется анализировать текущее положение граждан РФ на Украине и наоборот, но считает, что «в обозримом будущем это может стать большой проблемой».

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.