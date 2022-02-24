Челябинцев на Масленицу ждут гуляния во всех парках

Они состоятся 6 марта.
Весна уже на пороге, и масленичные гуляния вместе с ней. Челябинцев приглашают отметить проводы зимы 6 марта, в следующее воскресенье. Рассказываем, куда пойти.
ЦПКиО им. Гагарина:
Где: центральная сцена, возле фонтана.
Что планируется: выступление танцевальных и вокальных коллективов, подведение итогов конкурса «Масленичная красавица». Далее состоится концерт с участием финалистов конкурсного смотра «Масленичная карусель».
Для гостей обустроят интерактивные зоны: здесь можно будет посостязаться в перетягивании каната, влезть на масленичный столб, попрыгать на скорость в мешках, поднять гирю.
Мастерицы научат, как делать народную куклу, а скоморохи будут развлекать всех пришедших.
Обязательно будет развернута ярмарка, где можно будет подкрепиться вкусными блинами и выпить горячего чаю.
Программа начнется в 12:00.
Горсад им. Пушкина
Начало: в 12:00
Что планируется: Здесь пройдет не простая Масленица, а казачья. Жители и гости города увидят конное шествие и казачьи игры: борьбу на поясах, метание ножей и бревна, рубку шашкой.
Концерт можно посмотреть на главной сцене парка. Обещают также бой подушками и метание валенок.
Сад Победы
Начало: в 12:00
Что планируется: на сцене выступят танцевальные и вокальные коллективы. Ведущие приготовили конкурсы для гостей. А также малышню ждут герои русских сказок, с которыми можно сфотографироваться на память. Будет и файер-шоу.
Парк им. Тищенко
Начало: в 12:00
Что планируется: Гостей ждут выступления творческих коллективов, многочисленные интерактивные зоны, где можно, например, попробовать себя в метании блинов. Будет также разыгран спектакль, посвященный проводам зимы, в конце которого, конечно, сожгут чучело.