Латвийский публицист Краутманис: Правительству премьера Криньша давно пора высунуть голову из песка

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24 февраля 2022, 17:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Решение президента РФ Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР вызвало бурную реакцию на Западе, например, санкции против России. Что ждет Латвию в плане экономики при российско-украинском кризисе? Известный латвийский публицист Марис Краутманис рассуждает по данному поводу.

«Понятно, что и Латвии не удастся избежать последствий этого конфликта - в пропагандистской риторике соседней страны Польша и страны Балтии являются большими ненавистниками России. Отношения с Россией не всегда были хорошими, но торговля и сотрудничество во многих областях сохранялись. А теперь, похоже, наступит период еще более прохладных отношений.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке процесса сертификации "Северного потока - 2". Приостановка процесса сертификации не означает, что газовый проект завершен и что трубы, проложенные по морскому дну, никогда не начнут поставлять российский газ в Германию. Но ситуация серьезная. До сих пор не было никаких разговоров о том, что Германия прекратит строительство "Северного потока - 2". Предыдущий канцлер, Ангела Меркель, похоже, даже не допускала такой возможности.

Правящим политикам Латвии также следует серьезно задуматься. Как жить дальше, если будет перекрыт газовый кран из России? Каким будет будущее Инчукалнского подземного газохранилища? Вряд ли есть основания для оптимистических иллюзий относительно того, что политика России в отношении Украины может внезапно измениться и стать дружественной. Таким образом, сотрудничество между Латвией и Россией будет нарушено. Допустим, запасов газа достаточно на данный момент и его хватит еще на какое-то время, но вопрос в том, что будет следующей осенью и зимой, какова будет цена на газ?

Обострение отношений с Россией затрагивает самые разные сферы, в том числе и спорт. Организация болельщиков хельсинкского хоккейного клуба "Jokerit" требует, чтобы финская команда покинула Континентальную хоккейную лигу. Руководство команды все еще пытается заявить, что у нее есть контракт и обязательства с КХЛ, но маловероятно, что финский клуб останется в КХЛ. Рижскому "Динамо", очевидно, придется сделать то же самое. Министр образования и науки Анита Муйжниеце (JKP) уже призывает к этому.

С финским хоккеем не произойдет ничего страшного, если "Jokerit" не будет играть в КХЛ, но для Латвии выход из лиги станет ударом - участие рижского "Динамо" в КХЛ способствует поддержанию латвийского хоккея на достаточно высоком уровне. КХЛ больше нужна рижанам, чем наоборот.

Охлаждение отношений с Россией затронет многие сферы и отрасли - транзит и транспорт, торговлю и культуру. В 2021 году Россия была на 5-м месте среди экспортных партнеров Латвии. В прошлом году Латвия экспортировала в Россию товаров на 1,2 млрд евро, а импортировала из России на 1,8 млрд евро. Латвия поставляла продовольственные товары, электрооборудование и химическую продукцию, в то время как покупала по большей части минеральные удобрения и металлопродукцию. Ожидается, что введение санкций затруднит расчеты по всем видам сделок с Россией и, следовательно, приведет к сокращению общего объема экспорта и импорта.

Еще до выступления Путина в понедельник вечером цены на энергоносители резко выросли. Нестабильность в регионе означает, что инфляция получит дополнительный толчок.

Хотя Владимир Путин заявил, что продолжит поставлять газ на мировые рынки, это не означает, что цены на энергоносители не будут расти. Может статься, что они начнут расти еще стремительнее, чем сейчас.

Правительство Кришьяниса Кариньша (Новое единство) ожидают трудные времена, им придётся расхлёбывать множество экономических и финансовых проблем. Однако руководство страны продолжает циклиться на ковиде и вакцинации - до сих пор не отменены разрушительные ограничения и система сертификатов. Латвийской экономике нужно сейчас укрепляться, восстанавливаться, но происходит обратный процесс – в сторону ослабления. Идя на поводу у Новой консервативной партии (JKP), правительство и правящая коалиция акцептируют бессмысленные реформы, забирая у самоуправлений управление Рижским и Вентспилсским свободными портами, вводя советы в университетах, которые нужны им как зайцу пятая нога. В настоящее время со стороны JKP активно продвигается еще один проект, наносящий ущерб конкурентоспособности и образованию Латвии, который предусматривает включение Морской академии в состав Рижского технического университета, то есть ее фактическую ликвидацию. Все это пустые ритуальные действия, которые либо не имеют смысла, либо предназначены для удовлетворения эгоистических, мелких потребностей и упоения собственной властью.

Правительству Кришьяниса Кариньша давно пора высунуть голову из песка и взглянуть в лицо суровой реальности. Очевидно, что Россия ответит на санкции контрсанкциями и что она будет отвечать на каждую пощечину. Россия мало что может сделать Финляндии, Германии или Америке, но она может причинить много боли слабой и замученной ковидом экономике Латвии».