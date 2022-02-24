16 украинских пограничников на границе в Крыму сдались российским властям

Сообщается о 16 военных, которые то ли дезертировали, то ли оказывали сопротивление и в итоге сдались.
В официальной формулировке центра общественных связей ФСБ говорится, что сегодня в 12:10 на пункт пропуска Джанкой прибыли 16-ть военнослужащих украинской погранслужбы. Ранее сообщалось о перестрелке на территории Украины, которая была слышна в Крыму.
Отдельно уточнялось что с 13:00 на российско-украинской границе нет представителей украинских властей.
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