Аргументы Недели Общество 13+

16 украинских пограничников на границе в Крыму сдались российским властям

, 16:46 Источник: Аргументы Недели - Крым

16 украинских пограничников на границе в Крыму сдались российским властям

Сообщается о 16 военных, которые то ли дезертировали, то ли оказывали сопротивление и в итоге сдались.

В официальной формулировке центра общественных связей ФСБ говорится, что сегодня в 12:10 на пункт пропуска Джанкой прибыли 16-ть военнослужащих украинской погранслужбы. Ранее сообщалось о перестрелке на территории Украины, которая была слышна в Крыму.

Отдельно уточнялось что с 13:00 на российско-украинской границе нет представителей украинских властей.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире