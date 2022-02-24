Владельцев крымских гостиниц просят пойти навстречу застрявшим из-за прерванного авиасообщения туристам

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24 февраля 2022, 16:48 Источник: Аргументы недели-Крым

Министерство туризма обратилось к ним с просьбой не повышать стоимость проживания, воспользовавшись сложностью для туристов вылететь домой.

«Обращаемся к отельерам с просьбой создать лояльные условия, не повышать стоимость проживания и размещать туристов, вынужденных продлить срок своего пребывания из-за приостановки авиасообщения», - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим ВОЛЧЕНКО.

В связи с временной приостановкой авиасообщения в ЮФО, в том числе Международного аэропорта Симферополь, пассажирам авиарейсов рекомендовано следить за актуальной информацией на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, а также связываться по вопросам возвратов денежных средств и перебронирований билетов по горячим линиям авиакомпаний. На данный момент с авиакомпаниями достигнута договоренность о переносах билетов на рейсы до 2 марта на более поздние даты, либо на возврат их стоимости.