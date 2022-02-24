Депутат от Нацблока Латвии Домбрава желает депортировать из страны всех граждан России

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24 февраля 2022, 16:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети; Депутат Сейма Янис Домбрава

Депутат от Нацблока Латвии Янис Домбрава публично выступил перед латвийскими СМИ и заявил, что он не видит оправдания, почему в Латвии должен остаться хоть один гражданин России за исключением беженцев.



Националист Янис Домбрава всегда отличался агрессивной ненавистью к русским, и выражал это открыто. На сегодняшний день, г-н депутат не понимает, видимо, что ситуация на Украине обострила чувства и «ярость» благородную русских в Латвии: в социальных сетях все чаще проскальзывает, что «нам, русскоязычным, нужно приобрести оружие, чтобы защищаться и быть вместе».



Итак, что предлагает депутат Сейма Янис Домбрава?



Он публично предложил, чтобы правительство Латвии должно активно остановить влияние Кремля на Латвию – все виды на жительство и визы, выданные гражданам России, должны быть аннулированы, за исключением статуса беженцев.



«Латвия не обязана держать граждан другой страны здесь у себя. Граждане РФ, которые приехали сюда, остаются здесь, как и оккупанты, которые сейчас въезжают на Украину. Многие из них – бывшие военнослужащие, члены их семей, которые приехали когда-то в Латвию, чтобы оккупировать нас. Мы не обязаны выдавать визы гражданам РФ и продлевать им вид на жительство!» - заявил депутат.



Мнение латвийцев из социальных сетей:



«Это дебил не понимает, что говорит? Войны сейчас захотел? Второй Донбасс? Заткните ему рот!»



«Просто провокатор!»



«Этот подонок хочет добиться, чтобы мы были следующими. Домбрава, дурак, не понимаешь, что псковская дивизия за сутки все решит в Латвии. Не видел. Как твое НАТО валило из Афгана? Кстати, а почему Америка не открыла «второй фронт» и не вступила в войну? Почему, как думаешь?»



«Мало им Украины! Я – за Россию! Пусть и нас возьмут к себе! Закончатся унижения русских, а националистов-нацистов под суд!»



«А, что? Почему только выдворить людей с российским гражданством? И других лиц, имеющих двойное гражданство – премьера Кариньша, президента Левитса!»



«Наш Янка, видимо, шпион Путина – спешит попасть под декоммунизацию или хочет первым быть в эмиграционном правительстве!»