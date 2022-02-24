Что думают латвийцы о ситуации на Украине

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

24 февраля 2022, 16:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуацию на Украине каждый латвиец воспринял по-своему: позиция официальной Латвии – одна, а мнения простого народа – разделились.



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал начать консультации в рамках Четвертой статьи устава НАТО, согласно которой «стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажется под угрозой».



«Теперь нужно продолжать оказывать поддержку Украине», - заявил премьер Латвии.



Буквально в эту минуту идет заседание правительства Латвии по вопросу приема беженцев из Украины.



Мнение латвийцев из социальных сетей:



«Жаль, что так правительство США стравило славянские народы. Но, давайте разберемся: сколько президента Зеленского уговаривали выполнять Минские соглашения? Кто увиливал от их исполнения? Явно не Россия. Восемь лет идет война за право русских быть русскими! Что обещал Зеленский перед выборами? Прекратить войну на Донбассе! И что? Он выполняет указания западных партнеров. У России терпение закончилось. Вот и результат!»



«А я вспоминаю слова Зеленского про людей в Донбассе… Он сказал, что те жители, которые не чувствуют себя украинцами, могут покинуть территорию Донбасса. Мы правильно подумали, о чем он! В Латвии мы прошли это! Что происходит в Латвии? Нас, русскоязычных, которые тут родились открыто называют оккупантами или потомками оккупантов. Без разбора! И это идет на официальном уровне, а не в подворотне! И это, что ужасно, не считается оскорблением, а считается по мнению националистов, правдой. Я так понимаю, что вся правда о латышах будет скоро озвучена «особым случаем».



«Мне все равно кто и что начал. Остановите кровопролитие братского народа! Ради наших детей!»



«А, где же была любовь к русским, когда бомбили детей Донбасса? Когда русские Донбасса подрывались на минах? Результат закономерный!»



«Русские, украинцы – братушки. Остановите войну!»